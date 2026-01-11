বগুড়া-১
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ধানের শীষের প্রার্থী কাজী রফিক
বগুড়া-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন উচ্চ আদালত।
রোববার (১১ জানুয়ারি) তার মনোনয়ন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে দায়ের করা একটি রিট আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তার আর কোনো আইনি বাধা রইল না।
আদালত ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দুটি বেসরকারি ব্যাংকের ঋণের বিষয়ে উচ্চ আদালত থেকে আগে থেকে স্থগিতাদেশ (স্টে অর্ডার) নিয়েছিলেন কাজী রফিকুল ইসলাম। তবে গত বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) এক্সিম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন করলে আদালত কাজী রফিকের পক্ষে দেওয়া আগের আদেশটি স্থগিত করেছিলেন। রোববার সকালে হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি শেষে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়। এতে কাজী রফিকের প্রার্থিতা পুনরায় বহাল হয়।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী হিসেবে সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়। পরে গত ২৮ ডিসেম্বর সারিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।
প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, আইনি জটিলতা কেটে যাওয়ায় এলাকায় নির্বাচনি আমেজ ফিরে এসেছে। আমরা এখন ধানের শীষের বিজয়ের লক্ষে মাঠে কাজ শুরু করব। আমার বিরুদ্ধে বারবার অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সবাইকে এ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে যেহেতু বৈধতা পেয়েছি, এখন তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করব। শহীদ জিয়ার জন্মভূমিতে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই। আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তারেক রহমানকে আসনটি উপহার দিতে চাই।
