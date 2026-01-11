  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে দুই শিশুর ঝগড়ার জেরে সংঘর্ষ, আহত ২৫

প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ওয়াজ শুনতে গিয়ে দুই শিশুর ঝগড়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের চরাচিথুলিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ১০ বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, শনিবার রাতে ইসলামী জালসায় ওয়াজ শুনতে গিয়ে চরাচিথুলিয়া গ্রামের মঞ্জু সরকারের ১৩ বছর বয়সি ছেলে নীরবের সঙ্গে ইউসুফ ফকিরের ১৫ বছরের ছেলে শিমুলের ঝগড়া হয়। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে রাতে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি অভিভাবকরা জানার পর প্রায় ঘণ্টাব্যাপী দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের প্রায় চার শতাধিক নারী-পুরুষ দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মঞ্জু সরকার গ্রুপের আব্দুল মতিন সরকার, রিপন সরকার, শিশির সরকার, টেক্কা সরকার, মিলন সরকার, আরিফ সরকার এবং ইউসুফ ফকির গ্রুপের আলতাফ ফকির, সাগর ফকির, জেলহক ফকির, জিহাদ ফকির, শিমুল ফকির, জিয়ারুল ফকির, সাজেদা খাতুন ও রাকিব ফকির। বাকিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়াবে না মর্মে মুচলেকা দিয়েছেন। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

