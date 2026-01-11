কুড়িগ্রামে খাদ্য গুদামে দুদকের অভিযান

কুড়িগ্রামে খাদ্য গুদামে দুদকের অভিযান
কুড়িগ্রামে জেলা খাদ্য গুদামে অভিযান চালিয়ে ধান ও চালের মজুদে বড় গরমিলের তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (১১ জানুয়ারি) জেলা শহরের নতুন রেল স্টেশন এলাকায় দিনভর জেলা খাদ্যগুদামের আটটি গোডাউন পরিদর্শন করে ৫২১ মেট্রিক টন ধান ও ৩৫ মেট্রিক টন চাল ঘাটতি পেয়েছে দুদক।
জানা গেছে, কৃষকের পরিবর্তে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিম্নমানের চাল সংগ্রহ, নতুন বস্তার পরিবর্তে পুরাতন বস্তা ব্যবহার এবং ধান চাল অন্যত্র বিক্রি করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পায় দুদক। দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক সাবদারুর ইসলাম জানান, ধান ও চাল ঘাটতি পাওয়ায় গোডাউন সিলগালা করা হয়েছে। ঘাটতি বিষয়ে জানতে চাইলে খাদ্যগুদামের কর্মকর্তা কোন সদুত্তর দিতে না পারায় পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া খাবার অনুপোযোগী চালও পাওয়া গেছে।
তবে এ বিষয়ে জেলা খাদ্য মোহাম্মদ কাজী নিয়ন্ত্রক হামিদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
রোকনুজ্জামান মানু/এএইচ/এমএস