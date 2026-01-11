  2. দেশজুড়ে

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানালেন আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
রংপুরের পীরগাছায় কর্মিসভায় বক্তব্য রাখেন আখতার হোসেন

সদ্য অনুষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার সদর ইউনিয়নের অনন্তরাম দশগাঁও এলাকার একটি মাদরাসা প্রাঙ্গণে আয়োজিত কর্মিসভায় তিনি এ দাবি জানান।

আখতার হোসেন বলেন, ‌‘সবার কাছে প্রমাণিত যে, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে যারা পরীক্ষা দিলো, এরা স্কুলের শিক্ষক হয়ে এলে আমাদের ছেলে-মেয়েদের কী শেখাবে? আমাদের ছেলে-মেয়েরাও তো তাদের কাছে নকল করে পরীক্ষা দেওয়াটাই শিখবে।’

পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এরকম একটা নকলের পরীক্ষা হলো। এই পরীক্ষাটা হওয়ার পরে অনেকে আটক হয়েছেন। সবার কাছে প্রমাণিত যে, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কিন্তু তারপরও পরীক্ষা এখনো বহাল রাখা হলো। এটা কি মেধার পক্ষে পরীক্ষা হলো নাকি প্রশ্ন ফাঁসের পক্ষে পরীক্ষা?’

এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, “আমরা চব্বিশের অভ্যুত্থানের সময়টাতে ‘কোটা না মেধা? মেধা, মেধা’ স্লোগান দিয়েছিলাম। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই, সদ্য অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অকাট্য প্রমাণ আছে। ওই পরীক্ষা বহাল রাখা চলবে না। ওই পরীক্ষা বাতিল করে যারা প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।”

নতুন করে আবার নিয়োগ পরীক্ষার দাবি জানিয়ে আখতার হোসেন বলেন, ‘আমাদের দেশটা এরকম অনিয়মে ভরপুর। এ কারণে আমরা আমাদের দেশটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারিনি।’

এসময় রংপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও রংপুর-৪ আসনের জোটের নির্বাচনি সমন্বয়কারী মোস্তাক আহমেদ, জেলা এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তায়িন বিল্লাহসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

