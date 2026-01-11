  2. দেশজুড়ে

ভাড়া বাসার কক্ষে ঝুলছিল ছাত্রদল নেতার মরদেহ

প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
নিহত ফসিউল আলম অনিক

পাবনার ঈশ্বরদীতে ফসিউল আলম অনিক (২২) নামের এক ছাত্রদল নেতার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (১১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের দিয়াড় সাহাপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

অনিক উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের দিয়াড় সাহাপুর গ্রামের মহিদুল ইসলাম রানার ছেলে। তিনি ঢাকার আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঢাকা মহানগর খিলগাঁও থানা ছাত্রদলের ওয়ার্ড শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অনিক রাজধানীতে পড়াশোনা করায় সেখানেই অবস্থান করতেন। সম্প্রতি নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী রুহুল ড্রাইভারের বাড়িতে একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন। রোববার সন্ধ্যার পর থেকে দীর্ঘসময় ধরে তার কক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে স্থানীয়রা বিষয়টি পুলিশকে জানান। পরে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে কক্ষের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

