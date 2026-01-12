  2. দেশজুড়ে

পাবনা কারাগারে অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতা প্রলয় চাকী, রামেকে মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৫:২২ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আওয়ামী লীগ নেতা ও সংগীতশিল্পী প্রলয় চাকী/ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় গ্রেফতার পাবনা জেলা শাখা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক সংগীতশিল্পী প্রলয় চাকী মারা গেছেন। রোববার (১১ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৯টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এর আগে, পাবনা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেয় কারা কর্তৃপক্ষ।

রোববার রাতে আওয়ামী লীগ নেতা প্রলয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা জেলা কারাগারের জেল সুপার মো. ওমর ফারুক।

জেলা কারাগার ও সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সকালে পাবনা শহরের পাথরতলা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে প্রলয় চাকীকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে তাকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকালে হঠাৎ-ই হৃদরোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য তাকে তাৎক্ষণিক পাবনা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এর পর রোববার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এ বিষয়ে পাবনা জেলা কারাগারের জেল সুপার মো. ওমর ফারুক বলেন, উনি (প্রলয় চাকী) ডায়াবেটিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর পাবনা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে তখনই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার মারা গেছেন তিনি।

