টানা সাতদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়

টানা সাতদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়
শীতের জেলা পঞ্চগড়ে টানা সাতদিন ধরে চলছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। টানা চারদিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। অব্যাহত শৈত্যপ্রবাহের ফলে তেঁতুলিয়াসহ জেলার আশপাশের এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা ঘনকুয়াশা আর হিমশীতল বাতাসে দুর্ভোগ বেড়েছে খেটে খাওয়া মানুষের। তবে সকালের ঝলমলে রোদে কিছুটা স্বস্তি ফিরছে জনজীবনে।
আবহাওয়া অফিস জানায়, সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন (রাতের) তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি। সর্বোচ্চ (দিনের) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২১ দশমিক ৩ ডিগ্রি। এর আগে গত ৬ জানুয়ারি সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ডের মাধ্যমে শুরু হয় চলতি শীত মৌসুমের তৃতীয় দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এরপর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ১০ এর মধ্যেই ওঠানামা করছে।
টানা শৈত্যপ্রবাহের ফলে দিনভর হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকছে আকাশ। দুপুরের দিকে সূর্যের মুখ দেখা গেলে কিছুটা স্বস্তি ফেরে জনজীবনে। তবে বিকেলের পর থেকে আবারও হালকা কুয়াশার সঙ্গে হিমশীতল বাতাসে শুরু হয় কনকনে ঠান্ডা। রাতেও বৃষ্টির মতো টিপটিপ করে কুয়াশা ঝরে। সন্ধ্যার পর ফাঁকা হয়ে যায় শহরের বিভিন্ন ব্যস্ততম এলাকা। কনকনে শীতে চরম দুর্ভোগ দেখা দেয় খেটে খাওয়ার মানুষের মাঝে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, টানা সাতদিন ধরে তেঁতুলিয়া এবং আশপাশের এলাকা দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। সোমবার সকাল ৯টায় দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। রোববার তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি। তবে দিনে রোদ থাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
সফিকুল আলম/এফএ/জেআইএম