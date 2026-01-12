দিনাজপুরে নদীতে ভেসে উঠলো দুই যুবকের মরদেহ
দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে কাঁকড়া নদীতে ভেসে উঠেছে দুই যুবকের মরদেহ। সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় মরদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
উপজেলার ৯নং ভিয়াইল ইউনিয়নের লক্ষ্মীতলা ব্রিজের বানিয়া খাড়ি এলাকা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। তাদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে তাদের আনুমানিক বয়স ৩০ বছর।
চিরিরবন্দর থানার এসআই জহুরুল ইসলাম জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে খবর পেয়ে ১১টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ দুটি নদী থেকে তোলা হয়েছে। তাদের পরনে জ্যাকেট, মাফলার ও টুপি রয়েছে। আনুমানিক বয়স ৩০ বছর। এখন পর্যন্ত তাদের পরিচয় জানা যায়নি।
চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহামুদুন নবী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ দুটি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হবে। তাদের মৃত্যুর কারণ ও পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
এমদাদুল হক মিলন/এফএ/এমএস