রংপুরে স্পিরিট পান করে দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
রংপুরের বদরগঞ্জে রেকটিফাইড স্পিরিট পান করে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) দিনগত রাতে তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন, উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের পূর্ব শিবপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে সোহেল (৩০) ও ওই ইউনিয়নের বসন্তপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর (৪০) হোসেন।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে কিশমত বসন্তপুর নয়াপাড়া গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে রেকটিফাইড স্পিরিট কিনে খান তারা। পরে রাতে নিজ বাড়িতে তাদের মৃত্যু হয়। বিষয়টি সোমবার সকালে জানাজানি হয়।

গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামসুল আলম বলেন, ‘ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রেকটিফাইড স্পিরিট বিক্রি হচ্ছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। এলাকায় সব ধরনের মাদকের কারবার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।’

এ বিষয়ে বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জাহিদ সরকার বলেন, ‘রেকটিফাইড স্পিরিট পান করে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মাদক কারবারি জয়নুল আবেদিনকে আটক করা হয়েছে।‘

