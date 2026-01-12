সবাইকে কাঁদিয়ে চিরবিদায় নিলেন মুন্সিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি

সবাইকে কাঁদিয়ে চিরবিদায় নিলেন মুন্সিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি
মুন্সিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মীর বাছির উদ্দিন জুয়েল আর নেই। রোববার (১১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রাজধানীর হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাইহি রাজিউন)।
তার অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুন্সিগঞ্জের সাংবাদিক অঙ্গনে। দীর্ঘদিনের সতীর্থকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সহকর্মী ও স্বজনরা।
সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জ শহর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় মরহুমের প্রথম জানাজা। এতে অংশ নেন স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। এরপর সহকর্মীরা তাকে নিয়ে যান মুন্সিগঞ্জ প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণের আপন ঠিকানায়। পরে মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত দোয়া মোনাজাত।
পরে তাকে নেওয়া হয় তার গ্রামের বাড়ি টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বাহের পাড়া এলাকায়। সেখানেই মরহুমের দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় স্থানীয় সামাজিক ও পারিবারিক কবরস্থানে।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী ও আড়াই বছরের এক ছেলে রেখে গেছেন। তিনি বেসরকারি মাছরাঙ্গা টিভি ও দৈনিক ইত্তেফাকের মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।
শুভ ঘোষ/এফএ/এমএস