গাজীপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গাজীপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানকে কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান জেলার ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ট্রাইবুনালের বিচারক এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হাসিনুর রহমান মিলন এ নোটিশ জারি করেছেন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) প্রেরিত এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
চিঠি সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি পূর্ব চাঁদপুর বারেক ভান্ডারীর ২য় বার্ষিক ওরস মাহফিলে, গত ৯ জানুয়ারি স্বপ্নগাঁছা নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং গত ১০ জানুয়ারি কম্পাস ফাউন্ডেশনের ৭ম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মজিবুর রহমান দলের পক্ষে ও নিজের জন্য ধানের শীষে ভোট চান। মজিবুর রহমানের ফেসবুক আইডি থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার লাইভ সম্প্রচার করা হয়। এছাড়াও ওই আইডি হতে প্রতিনিয়ত নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা করা হচ্ছে। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর লঙ্ঘন মর্মে কমিটির নিকট প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।
এ ঘটনায় মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে অনুসন্ধানপূর্বক লিখিত সুপারিশসহ প্রতিবেদন কেন নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরণ করা হবে না, বা বিধি লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে নিয়ে কেন শাস্তি দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি সকাল ১১টায় কমিটির অস্থায়ী কার্যালয় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, গাজীপুর (জেলা ও দায়রা জজ আদালত, গাজীপুর এর ২য় তলায়)-এ নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ আদেশ দেওয়া হবে বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে মজিবুর রহমানকে একাধিকবার ফোন করা হলেও রিসিভ করেননি।
