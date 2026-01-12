নকল দুধ তৈরির দায়ে কারখানা মালিকের এক বছর কারাদণ্ড

নকল দুধ তৈরির দায়ে কারখানা মালিকের এক বছর কারাদণ্ড
পাবনার বেড়ায় পেঁচাকোলা সরকারপাড়ায় নকল দুধ তৈরির দায়ে কারখানার মালিককে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নূরেন মায়িশা খানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, সোমবার উপজেলার পেঁচাকোলা সরকারপাড়া এলাকায় অবস্থিত একটি দুগ্ধ কারখানায় অভিযান চালিয়ে কারখানা মালিক জয়দেব ঘোষকে (৪৫) আটক করা হয়। অভিযানে কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ নকল দুধ ও দুধ তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়। এসময় জয়দেব ঘোষকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে তাকে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বেড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূরেন মায়িশা খান বলেন, ওই কারখানায় নকল দুধ উৎপাদন করা হয়- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আটক ব্যক্তি নকল দুধ তৈরি ও বাজারজাত করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএইচকে/এএসএম