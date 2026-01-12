নাগরিকত্ব জটিলতায় ঝুলে রইলো বিএনপি প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর ভাগ্য

নাগরিকত্ব জটিলতায় ঝুলে রইলো বিএনপি প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর ভাগ্য
দ্বৈত নাগরিকত্বের জটিলতায় শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরীর আপিল শুনানি নিষ্পত্তিহীন রেখে অপেক্ষমাণ তালিকায় রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানির তৃতীয় দিনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
ইসি সূত্রে জানা যায়, শুধু আবেদন করলেই যথেষ্ট নয়, নাগরিকত্ব বাতিলের সনদ প্রয়োজন, যা যাচাই করতেও সময় লাগবে। এ কারণে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে ১৬ জানুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী দাবি করেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব বাতিলের আবেদন করেছেন। গত ২৬ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব বাতিলের আবেদন করেন এবং এ সংক্রান্ত একটি রিসিভ মেইলও পেয়েছেন।
শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ফাহিম চৌধুরী বিদেশের নাগরিকত্ব বাতিলের আবেদন করেছেন এবং এ সংক্রান্ত একটি রিসিভ মেইলও পেয়েছেন। আমাদের প্রত্যাশা, ইসি সব বিধিমালা মেনেই আমাদের পক্ষে রায় দেবে এবং প্রার্থীতা ফিরে পাবো।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে