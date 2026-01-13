পাবনায় গরু চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

পাবনায় গরু চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
পাবনার সুজানগরে গরু চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে সাগর শেখ ওরফে মাসুদ রানা (২৩) নামে এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করেছে এলাকাবাসী। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার তাঁতিবন্দ ইউনিয়নের রেলস্টেশন এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে ভোররাত ৫টার ওই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের হাসামপুর এলাকার আব্দুল মতিন শেখের ছেলে। পেশায় তিনি কাঠমিস্ত্রি ও ভ্যানচালক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দিনগত রাত ৪টার দিকে নিহত সাগরসহ কয়েকজন তাঁতিবন্দ স্টেশন এলাকার নজরুল ইসলামের বাড়িতে গরু চুরি করতে আসে। এসময় বাড়ির মালিক নজরুল ইসলামের ছেলে মনিরুল ইসলাম বিষয়টি বুঝতে পেরে চিৎকার চেঁচামেচি করলে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে তাকে আটক করে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় সাগর। তার পুরো শরীরে অর্ধশতাধিক গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়া মাথা ও পায়ের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। এসময় স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, পাবনা সদরের প্রায় এলাকায় গরু চুরির ঘটনা ঘটছে। এলাকার কৃষক ও খামারিরা নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে। প্রতিনিয়ত গরু চুরি হলেও প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তবে সোমবার দিবাগত রাতে ধরা পরলে উৎসুক জনতা পিটুনি দিয়েছে।
এ ব্যাপারে সুজানগর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সাদিক আহমদ বলেন, প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি গরু চুরি করতে এলে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইন হাতে তুলে নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এমএস