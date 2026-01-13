  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মাসুদকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে শেরপুর-১ (সদর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শফিকুল ইসলাম মাসুদকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফাইড পেজে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শফিকুল ইসলাম মাসুদকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও জেলা যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন।

বহিষ্কারের বিষয়ে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রভাষক এ বি এম মামুনুর রশিদ পলাশ জাগো নিউজকে বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শফিকুল ইসলাম মাসুদকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, দলীয় নীতি ও সংগঠন পরিপন্থি কার্যকলাপে জড়িত থাকার দায়ে মাসুদকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

