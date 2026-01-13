  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতা ডাবলুর মৃত্যুতে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলুর মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ করেছে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের কোর্ট মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সদর হাসপাতাল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুজ্জামান শরীফ। এছাড়া এতে অংশ নেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিন্টু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মাহমুদ রাজিব খানসহ বিএনপি ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, গত ১৭ বছর যাদের হাতে অস্ত্র ছিল, তাদের না ধরে আজ বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এই ১৭ বছরের ফ্যাসিস্ট সরকারের যেসব ব্যক্তি চুয়াডাঙ্গায় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে, তাদের কাউকেই আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না। অথচ পরিকল্পিতভাবে বিএনপির নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা বিএনপি নেতা ডাবলুর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত চাই এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইনের মাধ্যমে যে ফয়সালা হবে, তা আমরা মেনে নেব।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতা ডাবলুর মৃত্যুতে বিক্ষোভ

এর আগে জীবননগরে গাছের গুরি ফেলে সড়ক অবরোধ, নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে উপস্থিত হয়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ।

এসময় তারা বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দেন।

এদিকে এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি এ ঘটনা সেনাপ্রধানের হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন। ইতোমধ্যে এই মৃত্যুর ঘটনায় ক্যাম্প কমান্ডার ও অভিযানে অংশগ্রহণকারী সব সেনা সদস্যকে সেনানিবাসে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

