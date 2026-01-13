মিঠামইনে পলাতক তিন ইউপি চেয়ারম্যান বহিষ্কার

মিঠামইনে পলাতক তিন ইউপি চেয়ারম্যান বহিষ্কার
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে তিন ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, স্থানীয় সরকারের বিধান অনুযায়ী এবং পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় অবহেলার অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কৃত চেয়ারম্যানরা হলেন- ১ নম্বর গোপদিঘী ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, ৪ নম্বর ঘাগড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. মোখলেছুর রহমান ভূঁইয়া এবং ৭ নম্বর বৈরাটি ইউপি চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম।
তাদের স্থলাভিষিক্ত প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন-গোপদিঘী ইউপিতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাদিকুর রহমান। ঘাগড়া ইউপিতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ভূঁইয়া মো. মাজহারুল ইসলাম এবং
বৈরাটিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ই.আ.ম. মামুন মজুমদার।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম আব্দুল্লাহ বিন শফিক জানান, দীর্ঘদিন ধরে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতির কারণে জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ মাধ্যমে ইউপিতে সেবা কার্যক্রমে গতি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।
