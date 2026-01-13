  2. দেশজুড়ে

সালাহউদ্দিন আহমদ

আগামীর সংসদ নৃত্য-গীতের নয়, মানুষের কথা বলার স্থান হবে

জেলা প্রতিনিধি
কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের চকরিয়ায় মহিলা দলের কর্মিসভায় বক্তব্য রাখেন সালাহউদ্দিন আহমদ

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আমরা এমন একটি সংসদ গড়তে চাই, যে সংসদে আর নৃত্য-গীত হবে না। সেটি হবে মানুষের কথা বলার স্থান। কোনো রকম সন্ত্রাসীদের জায়গা হবে না।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে চকরিয়া উপজেলার চিরিঙ্গা পালাকাটা মাছঘাট স্টেশনে ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে মহিলা দলের কর্মিসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‌‘আগামীর সংসদে আইন প্রণয়ন করা হবে, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আমরা এমন একটা সংসদ চাই, যেখানে আর প্রশংসার স্তূতিবাক্যের প্রচলন হবে না। সংসদ সদস্যরা মানুষের জন্য কথা বলবেন, সেই সংসদে বিরোধিতা থাকবে। এমন সংসদ করে আমরা পৃথিবীর বুকে নজির স্থাপন করতে চাই।’

তিনি বলেন, ‘আগামীর নির্বাচন হবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কোন দিকে যাবে সেটা নির্ধারণের নির্বাচন। আগামীর নির্বাচন হবে বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়নের নির্বাচন। শুধু তাই নয়, আগামীর নির্বাচন হবে শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা যা প্রস্তুত করেছি, সেটা বাস্তবায়নের নির্বাচন।’

এসময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক এম মোবারক আলী, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, খোকন মিয়া, চিরিঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক আলী আহমদ ও সদস্যসচিব শরিফুল আলম।

সায়ীদ আলমগীর/এসআর

 

