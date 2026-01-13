  2. দেশজুড়ে

বৌভাত অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় নারী নিহত

প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বৌভাত অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় নারী নিহত
দুর্ঘটনাকবলিত মাইক্রোবাস। ছবি-সংগৃহীত

‎মিরসরাইয়ে বারইয়ারহাট-রামগড় সড়কের বাদামতলা এলাকায় বৌভাতে যাওয়ার পথে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার শান্তিরহাট থেকে হিঙ্গুলী ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম ফাতেমা বেগম (৫৫)। তিনি উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের বহদ্দার গ্রামের নুরুল মোস্তফার স্ত্রী ও কনের নানি।

‎প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে উপজেলার শান্তিরহাট থেকে একটি মাইক্রেবাসযোগে হিঙ্গুলী ইউনিয়নের ইসলামপুর যাচ্ছিল গাড়িটি। অতিরিক্ত গতিতে থাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান ফাতেমা বেগম। আহত আরও পাঁচজন।

‎প্রত্যক্ষদর্শী শাহজাহান জানান, ‌‘আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুটি মাইক্রোবাস একসঙ্গে আসছিল। হঠাৎ কালো রঙের গাড়িটি সড়কের পাশে নামিয়ে দিয়ে চালক লাফ দিয়ে নেমে যান। অতিরিক্ত গতির কারণে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক।’

দুর্ঘটনার বিষয়ে বিএম হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকাশ বলেন, ‘একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল। সবাই চিকিৎসা নিচ্ছেন।’

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, ‘দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

