নেতিবাচক মন্তব্য
বিএনপি-যুবদল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলেন রুমিন ফারহানা
নেতিবাচক মন্তব্য করায় এক বিএনপি ও যুবদল নেতার বিরুদ্ধে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র এমপি পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর পৃথক তিনটি আবেদনে দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।
অভিযুক্তরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান এবং একই উপজেলার যুবদলের আহ্বায়ক আলমগীর খাঁ।
লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান গত ৪ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে বক্তব্যে বলেন, ‘রুমিন ফারহানা টিস্যু পেপার হয়ে গেছে। টিস্যু পেপার কাজে লাগে না’। এরপর তার বিরুদ্ধে গত ১১ জানুয়ারি আশুগঞ্জ উপজেলার শরীফপুরে আরেকটি মিলাদ মাহফিলে তার পোশাক নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।’
একই মাহফিলে আশুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আলমগীর খাঁ মন্তব্য করেন, ‘রুমিন ফারহানা ও মমতাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই’।
অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জাহান বলেন, এ বিষয়ে নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
