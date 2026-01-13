জয়দেবপুরে যানজট নিরসনে ‘বিশেষ বাহিনী’র যাত্রা শুরু
গাজীপুর মহানগরীর অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র বৃহত্তর জয়দেবপুর বাজারে যানজট নিরসন ও নগর শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে পুলিশের সহায়ক হিসেবে একটি নতুন বিশেষ বাহিনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক) নগর ভবন প্রাঙ্গণে এই বাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সোহেল হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে এ বাহিনীর উদ্বোধন করেন।
সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা যায়, নতুন এই সহায়ক বাহিনী জয়দেবপুর বাজার এলাকায় ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা, দোকানপাট, অটোরিকশা ও যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সব ধরনের উপাদান অপসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করার পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনা ও নগরীর সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে।
কর্তৃপক্ষ জানায়, নতুন বাহিনীর সদস্যদের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী ও মার্জিত ইউনিফর্ম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বুট জুতা ও ক্যাপ।
নগরবাসীর প্রত্যাশা, এই উদ্যোগের ফলে জয়দেবপুর বাজার এলাকায় দীর্ঘদিনের যানজট ও বিশৃঙ্খলা অনেকটাই কমে আসবে এবং জনসাধারণ স্বস্তিতে চলাচল করতে পারবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সচিব মো. আমিন আল পারভেজ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সানিউল কাদের, প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুদীপ বসাক।
এছাড়া জয়দেবপুর বাজার কমিটির সভাপতি রায়হান আল মাহমুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আজহারুল ইসলাম পলাশ, কোষাধ্যক্ষ হযরত আলী রতনসহ বাজার কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মো.আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে