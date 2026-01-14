  2. দেশজুড়ে

রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে আব্দুর রহিম নামে এক যুবকের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে টেকনাফের মোছনী রেজিস্ট্রার ক্যাম্পের বিকাশ মোড় থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

জানা গেছে, নিহত আব্দুর রহিম প্রকাশ রইক্ষ্যা টেকনাফের হ্নীলা মোছনী গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে।

আব্দুর রহিমের স্ত্রী ছারা খাতুন বলেন, মঙ্গলবার রাতে আমার স্বামীকে তার বন্ধুরা ফোন করে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে।

সাইফুল ইসলাম জানান, বুধবার সকালে খবর পেয়ে মোছনী রেজিস্ট্রার ক্যাম্পের বিকাশ মোড় থেকে আব্দুর রহিম নামে এক যুবকের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত এই যুবক এলাকায় রইক্ষ্যা ডাকাত নামে পরিচিত, তার বিরুদ্ধে থানায় ডাকাতি, অপহরণসহ ৭টি মামলা রয়েছে।

ওসি আরও বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি পরে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

