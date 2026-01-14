  2. দেশজুড়ে

অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ভূরঘাটা স্ট্যান্ড এলাকায় অনুমোদনের অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করার দায়ে আবুল হাসনাত নামে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালকিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফ-উল-আরেফিনের নেতৃত্ব এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আবুল হাসনাত নামের এই ব্যবসায়ী সরকারি অনুমোদনের বাইরে অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রেখেছেন, যা জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

কালকিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফ-উল-আরেফিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জনস্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুতকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম পেলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।