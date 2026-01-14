  2. দেশজুড়ে

পাবনায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ

প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবদল ও ছাত্রদলের দুই নেতাসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে পৌর শহরের শরৎনগর বাজারে পাবনা ৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসান জাফির তুহিনের সঙ্গে নেতাকর্মীদের একটি আলোচনা সভা শেষে এই ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- পৌর যুব দলের আহ্বায়ক আনিসুর রহমান রিপন ও উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন। অন্যদের নাম জানা যায়নি। আহতরা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে ভাঙ্গুড়া পৌর শহরের পুরাতন ডাকবাংলো চত্বরে পাবনা ৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিনের সঙ্গে যুবদল নেতা রিপন ও ছাত্রদল নেতা আলমগীরসহ নেতাকর্মীদের একাংশের মধ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময় উপজেলা বিএনপির কিছু সিনিয়র নেতা সেখানে উপস্থিত হলে তাতে আপত্তি তোলেন অন্যরা। একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা বাধে এবং সিনিয়র নেতারা সভা ছেড়ে চলে যায়।

আহতদের অভিযোগ, আলোচনা সভা শেষ হওয়ার পরে ওই নেতাদের একাংশ এক থেকে দেড়শো লোক দিয়ে হামলা চালিয়ে তাদের মারধর করে।

আহত ছাত্রদল নেতা আলমগীর হোসেন বলেন, সভায় আমরা শুধুমাত্র তুহিনের সঙ্গে বসে আলাপ করতে চেয়েছিলাম। সেখানে পূর্বে কখনো আমাদের খোঁজ নেয়নি এরকম কিছু সিনিয়র নেতা আসলে আমাদের অনেকেই তাতে আপত্তি তোলেন এটা ঠিক। পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাই। এরপরও সভা শেষে ছাত্রদল নেতা লিখন সরকার, বায়েজিদ ও কৃষকদল নেতা মাসুমসহ এক থেকে দেড়শো লোক এসে আমাদের বেধড়ক মারধর করে। এঘটনায় আমরা ৭ থেকে ৮ জন আহত হয়েছি। আমরা এর বিচার চাই।

উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব লিখন সরকার বলেন, তারা মিথ্যা অভিযোগ করছেন। সেদিনের সভায় সিনিয়র নেতাদের তারা ডাকেনি। হাসান জাফির তুহিন সিনিয়র নেতাদের ডাকলে তারা উল্টো হট্টগোল করে। পরে সভা শেষে আরেকটি পক্ষের সাথে আহতদের ঝামেলা হয়। এসময় আমি ও কৃষকদলের সভাপতিসহ কয়েকজন গিয়ে সেটি মেটানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এখন তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন।

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর মুজাহিদ স্বপন বলেন, এটি বড় কোনো ঘটনা নয়। নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির জায়গা থেকে ঘটনাটি ঘটে। পরে তারা উভয়পক্ষই বিষয়টি মীমাংসা করা নিয়েছে।

ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তবে কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

