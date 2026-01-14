ভারত থেকে এলো ৫ হাজার টন চাল
ভারত থেকে আমদানি করা পাঁচ হাজার মেট্রিক টন চাল এসেছে মোংলা বন্দরে। ভারত থেকে সিদ্ধ চালবোঝাই জাহাজটি মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মোংলা বন্দরে ভেড়ে।
খাদ্য অধিদপ্তরের মোংলার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ আব্দুল সোবহান সরদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ভিয়েতনাম পতাকাবাহী এমভি হং টার্ন নামের জাহাজে ভারত থেকে আমদানি করা পাঁচ হাজার মেট্রিক টন চাল এসেছে। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে জাহাজ থেকে নমুনা (চাল) সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খুলনা ও ঢাকার ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ল্যাব টেস্টের পর বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা থেকে জাহাজটি থেকে চাল খালাস ও পরিবহন শুরু হবে।
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক আরও জানান, জি টু জি চুক্তিতে ভারত, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে আট লাখ টন চাল আমদানি করা হচ্ছে। এ চুক্তির আওতায় এ পর্যন্ত মোংলা বন্দর দিয়ে ২৫ হাজার টন চাল আমদানি হয়েছে।
আবু হোসাইন সুমন/এসআর/জেআইএম