আলী রীয়াজ
জুলাই সনদ ১৪০০ মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা, আমাদের মনে রাখা দরকার
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) এবং গণভোট সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, জাতীয় সনদ যখন ছাপা হয়েছে, তখন সেটা কালো কালিতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিটি অক্ষর রক্ত দিয়ে লেখা, এটা মনে রাখবেন।
তিনি বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ কালো কালিতে ছাপা হলেও ১৪০০ মানুষের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। এইটাই আমাদের মনে রাখা দরকার।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুরের শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আলী রীয়াজ বলেন, ‘আমাদের একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমরা যারা জীবিত আছি তাদের ওপর। যে মানুষেরা প্রাণ দিলেন, নিপীড়িত হলেন, তারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারা যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন; তা যেন ভবিষ্যতে এদেশে ফেরত না আসে।’
গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গণভোট কোনো ব্যক্তির জন্য ভোট নয়। গণভোটে বলা হচ্ছে, আগামী পাঁচ, দশ, পনের, কুড়ি বছর বা তারও বেশি সময় ধরে দেশটা কীভাবে চলবে। আপনি যখন জাতীয় সংসদ তৈরি করবেন, তার সদস্যদের তৈরি করবেন, তারা পাঁচ বছর দেশ চালাবেন। কিন্তু কীভাবে চালাবেন? গণভোটের মাধ্যমে তারই দিক নির্দেশনা আপনারা দিয়ে দেবেন। কারণ দেশটা আপনার, দেশটা আমার। আমরা বলবো এইভাবে দেশ চলবে।’
সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা) মনির হায়দার।
পরে একই স্থানে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিশেষ মতবিনিময় সভায় অংশ নেন আলী রীয়াজ।
জিতু কবীর/এসআর/জেআইএম