  2. দেশজুড়ে

ভৈরবে দেশীয় অস্ত্রসহ ৫ ডাকাত গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ভৈরবে দেশীয় অস্ত্রসহ ৫ ডাকাত গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ চোরাই মোবাইলসহ ডাকাত দলের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে পৌর শহরের মুসলিমের মোড় সংলগ্ন একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ভৈরব শহরের নিউটাউন এলাকার ভাড়াটিয়া মো.স্বাধীন মিয়ার ছেলে গরীবুল্লাহ (২৮), ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার হাবুল মিয়ার ছেলে মো.জনি (২৮), উপজেলার কালিকাপ্রসাদের আতকাপাড়া এলাকার ফুল মিয়ার ছেলে মুন্না(২১), কমলপুর এলাকার মো.জিল্লু মিয়ার ছেলে নূর আমিন (১৯) ও সাদেকপুরের রবিউল্লাহ মুন্সিরবাড়ির এমদাদুল হকের ছেলে আরমান মিয়া ওরফে নোমান (২২)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভৈরব থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল জানতে পারে একদল ডাকাত দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ মুসলিমের মোড় সংলগ্ন ফয়সালের বাড়িতে ডাকাতির উদ্দেশে সমবেত হয়েছে। তাৎক্ষণিক অভিযানে পুলিশ চারদিক থেকে ঘেরাও করে ৫ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ২টি রাম দা, ১টি ছোরা, ৪টি লাইট এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ছিনতাই ও চুরি করা ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ বলেন, একদল দুষ্কৃতকারী বড় ধরনের ডাকাতির পরিকল্পনা করছে। দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের কিশোরগঞ্জ আদালতে মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

রাজীবুল হাসান/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।