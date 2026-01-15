  2. দেশজুড়ে

সোনারগাঁয়ে ছিনতাইকারীদের সিএনজিতে জনতার আগুন, আটক ২

প্রকাশিত: ১০:৩৪ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সোনারগাঁ অংশে ছিনতাইকারী বহনকারী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় স্থানীয় জনতা দুই ছিনতাইকারীকে আটক পুলিশে দিয়েছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত ১১ টায় উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের মৃধাকান্দী এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- রবিন ও ওমর ফারুক ওরফে চাপাতি ফারুক।

স্থানীয়রা জানান, ছিনতাইকারীর একটি দল সিএনজি নিয়ে মহাসড়কের মৃধাকান্দী এলাকায় বিভিন্ন পথচারীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সাসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি স্থানীয়রা টের পেয়ে তাদের ধাওয়া দিয়ে আটক করে। পরে তাদের ব্যবহৃত সিএনজিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুণ নেভায়।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহিবুল্লাহ জানান, পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই জনকে আটক করেছে। অন্যদের ধরতে অভিযান চলমান রয়েছে।

