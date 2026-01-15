শিবচরে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

শিবচরে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক
মাদারীপুরের শিবচরে ঘুমন্ত অবস্থায় রোকেয়া বেগম (৫৫) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ভোরে শিবচর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭নম্বর ওয়ার্ডের ‘আব্দুর রহমান বেপারী কান্দি’ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রোকেয়া বেগম একই এলাকার জন্মান্ধ আবুল মৃধার স্ত্রী।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, রোকেয়া বেগম নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সকালে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জেনেছি হত্যাকাণ্ডের সময় আবুল মৃধা ও তার দুই সন্তান আলী হোসেন ও মোহাম্মদ মিয়া একই ঘরে ছিলেন। এই ঘটনায় নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে পুলিশ।
