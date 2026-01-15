নওগাঁ-৩
নির্ধারিত সময়ের আগে ভোটের প্রচারণা, বিএনপির প্রার্থীকে শোকজ
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী ফজলে হুদাকে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের (পোরশা) বিচারক মো. মমিনুল হক এই নোটিশ দেন।
নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কেনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী ১৯ জানুয়ারি নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে হাজির হয়ে তাকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।
কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ফজলে হুদা নওগাঁ-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী। তার ভেরিফাইড ফেসবুক আইডি থেকে বিভিন্ন সময়ে ভোট চেয়ে পোস্টার ও ভিডিও প্রচার করছেন ফজলে হুদা। গত ১২ জানুয়ারি বিষয়টি নির্বাচনি অনুসন্ধানী কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তার এসব কার্যকলাপ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৩ ও বিধি ১৮ এর লঙ্ঘন বলে প্রতীয়মান হয়।
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ফজলে হুদার কাছে থেকে লিখিত জবাব চেয়ে নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে নির্বাচনি প্রচার শুরু করার কোনো সুযোগ নেই। সেই হিসেবে এ ধরনের কার্যক্রম সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উপর্যুক্ত কারণে কেনো আপনার (ফজলে হুদার) বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে আগামী সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের বিচারক মো. মমিনুল হক এর কার্যালয়ে সশরীরে/প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে লিখিত বক্তব্য/ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ করা হলো।
এ বিষয়ে নওগাঁ-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী ফজলে হুদা বলেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ফেসবুক পেজ কখনো তারা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করেন না। ওইসব ভিডিওকে কীভাবে শেয়ার করেছে, সেটা আমার জানা নেই। এ ধরনের ভিডিও অনেক আগের। এসব ভিডিও প্রায় সবার প্রার্থীর রয়েছে। আমি নিজে নির্বাচনি কোনো প্রচারণা করছি না। শোকজের জবাব আদালতে হাজির হয়ে দিবো।
আরমান হোসেন রুমন/আরএইচ/জেআইএম