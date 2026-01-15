নেত্রকোনা-৫
আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের মাসুম
নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাসুম মোস্তাফা।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে শুনানি শেষে রায় দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে শুনানিতে অন্য নির্বাচন কমিশনাররাও অংশ নেন।
এর আগে গত ৪ জানুয়ারি তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় মাসুম মোস্তাফা একটি মামলার রায়ের বিষয়ে ভুল তথ্য দেন। নির্বাচন আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রে দেওয়া কোনো তথ্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর হলে সেটি অবৈধ হিসেবে গণ্য হয়। এ কারণেই তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাসুম মোস্তাফা বলেন, ‘আমার একটি তথ্যগত ভুলের কারণে আমার মনোনয়ন বাতিল করা হয়। অনিচ্ছকৃত ভুলটির জন্য নির্বাচন কমিশনে আপিল করি। আপিলে মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেয়েছি। নির্বাচন কমিশনসহ আমার নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।’
এর আগে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনে বিএনপির প্রার্থী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু তাহের তালুকদার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী নুরুল ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন।
আসনটিতে মোট ভোটার দুই লাখ ৯০ হাজার ১১৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৪৭ হাজার ৮৯৮ জন, নারী ভোটার এক লাখ ৪২ হাজার ২১৭ জন। আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার দুজন।
