ঝিনাইদহ
বাঁশবাগান থেকে একনলা বন্দুকসহ ২ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি বাঁশবাগান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একনলা বন্দুকসহ দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব-৬। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে থানায় জিডি করা হয়েছে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে কোটচাঁদপুর-চৌগাছা সড়কের সলেমানপুর এলাকার একটি বাগান থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-৬ এর সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় .২২ ক্যালিবারের একটি একনলা বন্দুক ও একটি এয়ারগান উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত অস্ত্র কোটচাঁদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান বলেন, র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বাঁশবাগান থেকে মালিকবিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। পরে অস্ত্র দুটি থানায় হস্তান্তর করেছে র্যাব। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে কোটচাঁদপুর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।
