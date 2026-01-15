  2. দেশজুড়ে

কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চানাচুর তৈরি, দুই লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের দায়ে দুটি চানাচুর কারখানাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) জেলা প্রশাসন, বগুড়ার সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার বানদিঘী ও এরুলিয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে বানদিঘী এলাকার মাহী চানাচুরকে এক লাখ টাকা এবং এরুলিয়া এলাকার রুচি ফুডকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পোড়া ও ব্যবহৃত তেলে চানাচুর ভাজা হচ্ছে। এছাড়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে, ময়লা মেঝেতে চানাচুরে মসলা মেশানো হচ্ছিল। অনুমোদনহীন ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক রং ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিএসটিআইয়ের মানসনদ ও প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ছাড়াই পণ্য তৈরি করা হচ্ছিল।

এছাড়াও খাদ্যপণ্যের মোড়কে মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ ঠিকানা ও তথ্য ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অপরাধের দায়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহরাব হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে নিরাপদ খাদ্য আইনে উভয় প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। একই সঙ্গে অনিরাপদ খাদ্য ও উপকরণ বিধি মোতাবেক জব্দকৃত পণ্য জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বগুড়া জেলা কার্যালয়ের নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো. রাসেল। সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতায় ছিলেন বগুড়া জেলা পুলিশের সদস্যরা।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহরাব হোসেন বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের দায়ে দুটি চানাচুর কারখানাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

