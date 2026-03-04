  2. দেশজুড়ে

বরিশালে গাড়ির ধাক্কায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্য নিহত

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
বরিশালে গাড়ির ধাক্কায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্য নিহত

বরিশালের উজিরপুরে অজ্ঞাত পরিচয় গাড়ির ধাক্কায় প্রান্ত মন্ডল নামে ফায়ার সার্ভিসের এক সদস্য নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উজিরপুর উপজেলার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ইচলাদীর উত্তর পার্শ্বের শেখ বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। প্রান্ত মন্ডল বরগুনার পাথরঘাটার রূপধন এলাকার বাসিন্দা পুলিন মন্ডলের ছেলে।

গৌরনদী হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম শেখ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ফায়ার সার্ভিসের ওই সদস্য ঢাকা থেকে মোটরসাইকেলে বরিশালে যাচ্ছিলেন। এসময় ইচলাদী পৌঁছালে অজ্ঞাত পরিচয়ের একটি গাড়ি তার মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এসময় সড়কে ছিটকে পড়েন তিনি।

ওসি আরও জানান, পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

