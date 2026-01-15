  2. দেশজুড়ে

লে. কর্নেল (অব) কামাল আকবর

গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের ১১৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে

প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর বলেছেন, ‘৮২৯ শহীদ পরিবারের মধ্যে ৪১ কোটি ২৭ লাখ টাকা ও ছয় হাজার ৪৭১ জন আহত জুলাইযোদ্ধার মধ্যে ৭৪ কোটি ২১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আর তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে ১১৯ দশমিক ৯৮ কোটি টাকা।’

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন প্যাভিলিয়নের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর বলেছেন, ‘জুলাই যোদ্ধারা এখনো জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, স্থায়ী ও অস্থায়ী শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক আঘাত, কর্মসংস্থান সংকট এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এ বহুমাত্রিক সংকটগুলো মোকাবিলার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সভাপতি করে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়।’

তিনি বলেন, ‘আহত জুলাইযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের কল্যাণে তহবিল সংগ্রহ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চাকরি, স্বনির্ভর কর্মসংস্থান ও আবাসনের মাধ্যমে টেকস পুনর্বাসন, গবেষণা, নথিভুক্তকরণ ও স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কল সেন্টারের জন্য ১৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।’

কামাল আকবর বলেন, ‘বর্তমানে ৭ হাজার ৭৬৯ জন আহত জুলাইযোদ্ধা আর্থিক সহায়তার অপেক্ষায় রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫ শতাংশ দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী, ২০ শতাংশ চাকরিতে যুক্ত হতে আগ্রহী ও ৫৪ শতাংশ স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা গড়ে তুলতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে আরও ২৩৮ কোটি টাকা আর্থিক তহবিল প্রয়োজন।’

তিনি বলেন, ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৮২ জন আহত জুলাইযোদ্ধার টেকসই পুনর্বাসন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় তাদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়তা, পেশাভিত্তিক পুনঃসংযুক্তি এবং ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ৩০ দিনের মধ্যে ৪২ লাখ টাকা সহায়তা দিয়ে ২৩ জন আহত জুলাই যোদ্ধার পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।’

এ সময় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল ম্যানেজার সোহেল মিয়া, গণসংযোগ ও মিডিয়া প্রধান জাহিদ হোসাইন, ভেরিফিকেশন প্রধান আমানউল্লাহ সাকিব, আইটি প্রধান সাকিব হাসান ও কল সেন্টার প্রধান মাহফুজ উপস্থিত ছিলেন।

