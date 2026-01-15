  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন করায় ফেনীর এশিয়ান ফুড প্রোডাক্টসকে ৪০ হাজার টাকা জ‌রিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন ফেনী জেলা কার্যালয়ের সহকারী প‌রিচালক মো. আছাদুল ইসলাম।

ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর সূত্র জানায়, শহরের ম‌হিপাল আনসার ক‌্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় তদা‌র‌কি অভিযান পরিচা‌লনা অধিদপ্তর। এ সময় দেখা যায় মেসার্স নিউ এশিয়ান ফুড প্রোডাক্টস বেকা‌রি আইটেম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর ও ময়লাযুক্ত ট্রেতে টোস্ট বিস্কুট তৈরি করা হচ্ছে। কর্মরত খাদ‌্য কর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করছে না, মান নির্ণয়ের লাইসেন্সের মেয়াদ সাতমাস আগে অতিবাহিত হলেও নবায়ন করা হয়‌নি। মোড়কে মিথ‌্যা ঘোষণা দিয়ে ভোক্তাদের প্রতারিত করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৪০ হাজার টাকা জ‌রিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ফেনীর সহকারী প‌রিচালক মো. আছাদুল ইসলাম বলেন, এমন কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করা হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

