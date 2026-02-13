  2. দেশজুড়ে

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গ্রেফতার করায় র‍্যাবের ওপর হামলা, বাইকে আগুন

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০১:৫২ এএম, ১২ মার্চ ২০২৬
স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গ্রেফতার করায় র‍্যাবের ওপর হামলা, বাইকে আগুন
কক্সবাজারের টেকনাফে পুড়িয়ে দেওয়া মোটরসাইকেল/ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে পরোয়ানাভুক্ত আসামি স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে গ্রেফতার করায় র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যায় টেকনাফ সদর ইউনিয়নের নাজিরপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। এতে র‍্যাবের দুই সদস্য আহত হন। সেই সঙ্গে বাহিনীর ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তির নাম ফরিদুল আলম (৩৮)। তিনি সদর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ও নাজিরপাড়ার বাসিন্দা।

র‍্যাব-১৫ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, নাজিরপাড়া ফুটবল মাঠে একটি ইফতার মাহফিল থেকে পরোয়ানাভুক্ত আসামি ফরিদুলকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার সহযোগী ও সমর্থকরা র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা চালান।

এ বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, জানান, হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ও কোস্টগার্ড ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তখন আগুনে পুড়ে যাওয়া দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

