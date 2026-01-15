চাঁদপুর
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপি-খেলাফতের প্রার্থীকে শোকজ
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় চাঁদপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. মো. জালাল উদ্দিন ও চাঁদপুর-৩ আসনে খেলাফত মজলিশের দলীয় প্রার্থী তোফায়েল আহমদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বরত পৃথক দুই সিভিল জজ।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ওই কমিটির পক্ষ থেকে পৃথক দুটি কারণ দর্শানোর নোটিশ গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, চাঁদপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. জালাল উদ্দিনের পক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপি গ্রুপে আলমগীর সরকার আইডি থেকে ‘ড. মো. জালাল উদ্দিন কে ধানের শীষে ভোট দিন’ কথা, ছবি ও ধানের শীষ প্রতীক সংবলিত ফটোকার্ড পোস্ট করেন। যা উল্লেখিত কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়।
অপরদিকে চাঁদপুর-৩ আসনে খেলাফত মজলিশের প্রার্থী তোফায়ে আহমদ ১২ জানুয়ারি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা মেঘনা বার্তায় নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে প্রচারণা করেছেন। যা উল্লেখিত কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়।
উভয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখের তিন সপ্তাহে পূর্বে প্রচার নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনজনিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থী তোফায়েল আহমেদের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে উক্ত অপরাধ বিচারের জন্য আমলে নেয়া হবে না অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান অস্তে লিখিত সুপারিশসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রতিবেদন পাঠানো হবে না, তদমর্মে কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে তথা সিভিল জজ আদালত, মতলব, চাঁদপুর এ আগামী ২০ জানুয়ারি সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হলো।
এছাড়াও প্রার্থী মো. জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে উক্ত অপরাধ বিচারের জন্য আমলে নেওয়া হবে না অথবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান অস্তে লিখিত সুপারিশসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে না। কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে তথা সিভিল জজ আদালত, শাহরাস্তি, চাঁদপুর (জেলা জজ আদালত ভবন, চাঁদপুর) এ আগামী ২০ জানুয়ারি সোমবার সকাল ১০টায় উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হলো।
প্রার্থী তোফায়েল আহমদ এর বিষয়ে সিভিল জজ ও চাঁদপুর-৩ নির্বাচনি এলাকার নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান শম্পা ইসলাম কারণ দর্শানোর নোটিশ অতিসত্বর জারি করে জারির প্রতিবেদন তার কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।
প্রার্থী মো. জালাল উদ্দিনের বিষয়ে সিভিল জজ ও চাঁদপুর-২ নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান শুভ ইসলাম কারণ দর্শানোর নোটিশ অতিসত্বর জারি করে জারির প্রতিবেদন তার কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।
শরীফুল ইসলাম/আরএইচ