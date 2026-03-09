পাবনায় পশুর হাটে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের অভিযোগ

পাবনায় পশুর হাটে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের অভিযোগ
পাবনার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার শরৎনগর পশুর হাটে সরকার নির্ধারিত হারের বাইরে অতিরিক্ত খাজনা বা হাসিল আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর একটি লিখিত আবেদনও করেছেন স্থানীয়রা।
জানা গেছে, প্রতি শনিবার উপজেলার শরৎনগর বাজারে পশুর হাট বসে। এই হাটে শত শত গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া কেনা-বেচা হয়। আশপাশের বিভিন্ন উপজেলা থেকেও ব্যবসায়ী ও কৃষকরা পশু কেনা-বেচনা করতে আসেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বড় গরু/মহিষ প্রতি ৬৫০ টাকা, ছোট গরু/মহিষ ৪৪০ টাকা, বড় ছাগল ৩০০ টাকা, ছোট ছাগল ২০০ টাকা এবং ভেড়া প্রতি ১৫০ টাকা আদায় করা যাবে। কিন্তু হাট ইজারাদার ও তার লোকজন নির্ধারিত হারের বাইরে অতিরিক্ত ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
ছোট ও বড় গরু উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে ৬৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। এসব অপকর্ম ঢাকতে আদায়ের ক্ষেত্রে রসিদে প্রকৃত টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে।
এ বিষয়ে অভিযোগকারীদের একজন পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবু নাইম নাসির বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শরৎনগর পশুর হাটে নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করা হচ্ছে। আমরা গত কয়েক হাটে উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ করেছি। খাজনা আদায়ের নামে এই চাঁদাবাজি বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।
অভিযোগের বিষয়ে হাট ইজারাদার ফজলে আযিম বলেন, অতিরিক্ত খাজনা আদায় এখানে নতুন কোনো বিষয় নয়। এটি হাটের শুরু থেকেই চলে আসছিল। আমরা গত হাট থেকেই এই অতিরিক্ত খাজনা আদায় বন্ধ করে দিয়েছি।
স্থানীয় ইজারাদার শামসুল আলম বলেন, এই অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের টাকা কিন্তু ছোট-বড় সবার পেটেই আছে। তাদেরকে টাকা দেওয়া না লাগলে আমাদের এ কাজ করার প্রয়োজন হয় না।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাপস পাল, এ সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর রহমানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএইচকে/এমএস