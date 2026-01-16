রাঙ্গামাটিতে কাঠবোঝাই পিকআপ খাদে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত

রাঙ্গামাটিতে কাঠবোঝাই পিকআপ খাদে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত
রাঙ্গামাটিতে গাছবোঝাই একটি পিকআপ পাহাড়ের খাদে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এসময় একজন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১১টার দিকে আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়কের কামিলাছড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামিলাছড়ির বাসিন্দা সাদক চাকমা (৩৮) ও মিলন চাকমা (৫০)। এই ঘটনায় বিনয় চাকমা (৩৫) নামের একজন আহত হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জসিম উদ্দিন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত আনুমানিক ১১টার দিকে গাছ বহনকারী মিনি পিকআপটি ঢালু রাস্তায় ওপরে উঠতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছনের খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা তিনজন শ্রমিক চাপা পড়েন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। মধ্যরাতে হাসপাতালে নেওয়ার পর জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর আহত শ্রমিক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডা. শওকত আকবর খান জানিয়েছেন, ‘রাতের বেলায় দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে তাদের মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে মরদেহগুলো রাখা হয়েছে।’
রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, ‘নিহতদের মরদেহ দুটি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আছে। তাদের স্বজনরা আসলে আমরা ময়নাতদন্তসহ আইনি প্রক্রিয়া শুরু করব।’
আরমান খান/আরএইচ