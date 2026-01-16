নারায়ণগঞ্জে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে হাসনাত আব্দুল্লাহর গণসংযোগ

নারায়ণগঞ্জে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে হাসনাত আব্দুল্লাহর গণসংযোগ
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে গণসংযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা দেলপাড়া এলাকায় গণভোটের পক্ষে এই প্রচারণা চালান তিনি।
এসময় জনসাধারণকে অনুরোধ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আপনারা কি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ দেখতে চান? চাঁদাবাজমুক্ত বাংলাদেশ চান? বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যথাযথভাবে লেখাপড়া ভালো চাকরি পাক সেটা চান? স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন হোক সেটা চান? তাহলে গণভোটে হ্যাঁ এর পক্ষে থাকবেন। হ্যাঁ ভোট দেবেন।’
এর আগে গণসংযোগের পূর্বে দেলপাড়া এলাকায় জুলাই আন্দোলনে শহীদ আদিলের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ৪ আসনের এনসিপি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল আমিন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন/এমএস