কুয়েতে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে একজনের মৃত্যু

কুয়েতে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে একজনের মৃত্যু
কুয়েতে আকাশ থেকে পড়া ক্ষেপণস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে ১১ বছর বয়সী এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও আঘাতজনিত কারণে সে মারা গেছে।
তিনি আরও জানান, নিহত কিশোরীর মা-সহ পরিবারের আরও চার সদস্যকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, কুয়েত সেনাবাহিনী আকাশপথে আসা লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করে। এর ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ একটি আবাসিক ভবনের ওপর পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
সূত্র: বিবিসি
