বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী

বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী
নেত্রকোনায় জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সদর-বারহাট্টা আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর অফিসে তারা যোগদান করেন।
পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা যোগদান করেছেন। এ সময় তাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।
যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও নেত্রকোনা ২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার আনোয়ারুল হক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এড নুরুজ্জামান নুরু,জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বজলুর রহমান পাঠান, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মেহেরুল আলম রাজু,পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।
যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ড জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল আজিজ, সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, সহ সভাপতি শাজাহান মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জুলহাস মিয়া।
সদ্য যোগদানকারী জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামনে থেকে ডাক্তার আনোয়ারুল হকের পক্ষে আমরা জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান করেছি। আশা করছি, আগামীতে বিএনপির সহযোগিতায় আমরা এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে নিতে পারবো।
ডাক্তার আনোয়ারুল হক বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, আজকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন, আপনাদের স্বাগতম জানাই। আমরা আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ২৪-এর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদ মুক্ত আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। ৭১-এর চেতনাকে আমরা বুকে ধারণ করি। ২৪-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবো। বাংলাদেশে তারকে রহমানের নেতৃত্বে কোনো বিকল্প নেই।
এইচ এম কামাল/এমএন