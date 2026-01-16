উত্তরায় অগ্নিকাণ্ড
বাবা-ছেলেসহ তিনজনের মরদেহ দাফন হবে পাশাপাশি কবরে
রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৬ জনের মধ্যে ৩ জনই ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। নিহতরা সম্পর্কে বাবা, ছেলে ও ভাতিজি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোরের এই অগ্নিকাণ্ড একটি সাজানো পরিবারকে মুহূর্তেই তছনছ করে দিয়েছে।
নিহতরা হলেন- উপজেলার সদর ইউনিয়নের দড়িপাঁচাশি গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দিনের ছেলে মো. হারিছ উদ্দিন (৫২), তার ছেলে হিসান উদ্দিন রাহাব (১৭) ও ভাতিজি রোদেলা (১৪)। রোদেলা হারিছ উদ্দিনের ছোট ভাই শহীদুল ইসলামের মেয়ে।
সরেজমিনে উপজেলার দড়িপাঁচাশি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, একসঙ্গে তিনজনের দাফনের প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি খোঁড়া হচ্ছে তিনটি কবর। স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।
মৃতদের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হারিছ উদ্দিন ও শহীদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে রাজধানীর উত্তরায় ফলের ব্যবসা করতেন। ব্যবসার সুবাদে হারিছ উদ্দিনের স্ত্রী ও দুই ছেলে এবং শহীদুল ইসলামের স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তারা উত্তরার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। শুক্রবার সকালে ওই বাসায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় শহীদুল ইসলাম, তার স্ত্রী শিউলী আক্তার এবং তাদের চার বছর বয়সি ছেলে উমর উদ্দিন গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত তিনজনের মরদেহ ঢাকা থেকে নিয়ে এসে রাত ১০টায় জানাজা শেষে তিনজনকে পাশাপাশি কবরে দাফন করা হবে।
হারিছ উদ্দিনের চাচা নজরুল ইসলাম বলেন, মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। রাত ১০টায় পারিবারিক কবরস্থানে মরদেহগুলো দাফন করা হবে।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আতিকুল ইসলাম পিয়াস বলেন, অগ্নিকাণ্ডে বাবা-ছেলেসহ একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যু হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। ঘটনা জানার পর থেকেই নিহতদের পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে আহাজারি শুরু হয়েছে। এলাকার লোকজনও শোকাহত। একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যুতে পরিবারটির অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।
এ বিষয়ে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল আযম জাগো নিউজকে বলেন, রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের আবাসিক একটি ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জে বলে জানতে পেরেছি। নিহতদের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে পুলিশ পাঠানো হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে