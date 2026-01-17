নোয়াখালী
জনস্বাস্থ্যের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রত্যাহার চান প্রধান প্রকৌশলী
নোয়াখালী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাড়ে ৫ কোটি টাকার অব্যবহৃত পাইপ গোপন টেন্ডারে আওয়ামী লীগ নেতার কাছে মাত্র ১৯ লাখ টাকায় বিক্রির দায়ে অভিযুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলামের প্রত্যাহার চেয়েছেন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব মুহাম্মদ নজরুল ইসলামের সই করা একটি চিঠি নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব বরাবরে পাঠানো হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, ‘জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নোয়াখালী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রকাশিত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়গুলো সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ওই দপ্তরের চট্টগ্রাম সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ দা) মো. আলী আজগরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্থাপিত অভিযোগগুলো সুষ্ঠুভাবে তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করে ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী মো. আবদুল আউয়াল অনুরোধ জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় এ বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ড্যানিডা প্রকল্পের অর্থায়নে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের পাইপ ও নির্মাণ সামগ্রী নোয়াখালী সরকারি কলেজের সামনে একটি গুদামে সংরক্ষিত ছিল। এসব মালামাল কথিত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নামমাত্র একটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিলামে তোলা হয়। পরে নির্বাহী প্রকৌশলী ও অফিসের লোকজনের যোগসাজশে আওয়ামী লীগ নেতা শাহনাজসহ কয়েকজনের নামে মাত্র ১৮ লাখ ৮৫ হাজার টাকায় নিলাম দিয়ে কার্যাদেশের মাধ্যমে মালামালগুলো সুবর্ণচরের চরবাটা ও চর আমানউল্লা এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়।
বিষয়টি জানাজানি হলে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবদুল মোতালেব আপেলের নেতৃত্বে বিএনপির সমর্থিত ঠিকাদাররা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে গিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলামকে অবরুদ্ধ করেন। পরে নির্বাহী প্রকৌশলী টেন্ডার বাতিলের আশ্বাস দিয়ে পরদিন অফিসে অনুপস্থিত থাকেন।
ঠিকাদারদের অভিযোগ, দেড় ইঞ্চি ব্যাসের ৪৮ হাজার ও তিন ইঞ্চি ব্যাসের ২৮ হাজার পাইপসহ প্রায় ১৫ লাখ ২০ হাজার ফুট বিভিন্ন মাপের পাইপ আওয়ামী লীগ নেতা শাহনাজের লাইসেন্সে নিলামে বিক্রি করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য পাঁচ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। কিন্তু এ তথ্য গোপন করে মাত্র ১৮ লাখ ৮৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে সরকারের বিপুল অঙ্কের টাকা নির্বাহী প্রকৌশলীসহ কর্মকর্তারা হাতিয়ে নিয়েছেন।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ঠিকাদার আবদুল মোতালেব আপেল বলেন, নোয়াখালীবাসীর কয়েক কোটি টাকার সম্পদ নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অফিসের লোকজন গোপনে পানির দামে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ করতে গেলে লোকজন অফিস রেখে পালিয়ে যান। মালামাল সরিয়ে নেওয়ার পরে ওই টেন্ডার বাতিলের আশ্বাসও দেন নির্বাহী প্রকৌশলী। আমরা এর বিচার চাই।
পরে গত ৭ জানুয়ারি (বুধবার) জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আলী আজগর এ ঘটনার তদন্তে আসেন। সেদিন তিনি জাগো নিউজকে বলেছিলেন, মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি জানাজানির পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তদন্ত করতে এসেছি। আগামী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
তদন্তের সময় নোয়াখালী সরকারি কলেজের সামনের জনস্বাস্থ্যের আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের গোডাউনে গিয়ে বেশ কিছু পাইপ দেখতে পায় তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আলী আজগর। খবর নিয়ে জানা গেছে, রাতের আঁধারে অনেক মালামাল সরিয়ে নেওয়া হলেও জানাজানির পর এগুলো এখনো সরিয়ে নিতে পারেনি।
এ ঘটনায় গত ৬ জানুয়ারি ‘গোপন টেন্ডারে ৫ কোটির পাইপ ১৯ লাখে নিলেন আ’লীগ নেতা’ এবং ৮ জানুয়ারি ‘নোয়াখালী জনস্বাস্থ্যের নির্বাহী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাগো নিউজ।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন