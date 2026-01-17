বগুড়ায় ভেজাল ভেটেরিনারি ওষুধ তৈরির কারখানায় জরিমানা

বগুড়ায় ভেজাল ভেটেরিনারি ওষুধ তৈরির কারখানায় জরিমানা
বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ভেজাল ভেটেরিনারি (পশুচিকিৎসা) ওষুধ উৎপাদন ও সঠিক প্রক্রিয়ায় প্যাকেটজাত না করার অভিযোগে একটি কারখানাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার মুরইল এলাকায় ‘আহাজ ফার্মা’ নামের ওই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ দণ্ড দেওয়া হয়।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) র্যাব-১২ বগুড়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ফিরোজ আহমেদ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
র্যাব-১২ বগুড়া ক্যাম্পের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকেলে পৌনে ৪টার দিকে ওই কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মীর মেজবাহীজ্জুলাম চৌধুরী। এসময় ওষুধ উৎপাদনে নানা অনিয়ম ও সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার প্রমাণ পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কারখানার মালিক মো. হেলাল উদ্দীনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
র্যাব-১২ বগুড়া ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ফিরোজ আহমেদ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সঠিক প্রক্রিয়া ছাড়া পশুখাদ্য বা ওষুধ উৎপাদন ও প্যাকেটজাত করা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি। জনস্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের ভেজাল ও অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে এই তৎপরতা আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি জানান।
