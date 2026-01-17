খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন তৈমূর

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন তৈমূর
বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে গিয়ে কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।
তৈমূর আলম খন্দকার খালেদা জিয়ার সাবেক উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির সভাপতি ছিলেন।
অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার বলেন, ‘আমি বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত। তারপরও একজন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আনুগত্য কৃতজ্ঞতা থাকে। বিএনপি এবং জনগণের সঙ্গে আগেও ছিলাম ভবিষ্যতেও থাকবো। পাশাপাশি নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ।’
তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া যখন সুস্থ ছিলেন তখন বিএনপির শীর্ষ নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার তৈমূর কোথায়? তাকে কেন বহিষ্কৃত করা হলো? বিএনপি চেয়ারপারসন যদি এই কথা বলে থাকেন তাহলে আইনত আমার বহিষ্কার থাকার কথা না। আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি আমি খালেদা জিরার প্রতি কৃতজ্ঞ। দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার মার্কায় ভোট দেবো।
এর আগে এদিন সকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে গাড়িযোগে দলবল নিয়ে তৈমূর আলম খন্দকার কবর জিয়ারতে যান। সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি জিয়া উদ্যানে প্রবেশ করেন। তাদের নিয়ে কবর জিয়ারত করে সেখানে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দোয়ার মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি করেন।
প্রসঙ্গত, অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার ২০২২ সালের ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এরপর তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব হিসেবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/জেআইএম