গ্রিল কেটে বাসায় ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ টাকা লুট

গ্রিল কেটে বাসায় ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ টাকা লুট
কুমিল্লা নগরীতে দিন-দুপুরে বাসার জানালার গ্রিল কেটে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুটের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) নগরীর রামঘাট এলাকায় একটি ভবনের তৃতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী জামাল হোসেন কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপসহকারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি লাকসাম উপজেলার আমদুয়ার এলাকার বাসিন্দা।
ভুক্তভোগী জামাল হোসেন বলেন, শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে সপরিবারে আমরা চট্টগ্রামে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাই। রাত ৯টার দিকে সেখান থেকে বাসায় ফিরে দেখি আলমারি ভাঙা। জানালার গ্রিল কাটা। সবকিছু এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ঘরে থাকা তার স্ত্রীর ১৫ ভরি সোনা এবং নগদ আড়াই লাখ টাকা নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারকে অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম