সাংবাদিকদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে তোপের মুখে বদিউল আলম

সাংবাদিকদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে তোপের মুখে বদিউল আলম
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাংবাদিকদের প্রতিবাদের মুখে তিনি ভুল বলে স্বীকার করেন।
স্থানীয় সাংবাদিক রবিউল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় পলাশবাড়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের ‘রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের পোষা কুকুর’ বলে মন্তব্য করেন বদিউল আলম। বক্তব্যের পরপর সভাস্থলে থাকা সাংবাদিকরা আপত্তি জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তিনি এ মন্তব্যকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করে নেন।
সভায় ড. বদিউল আলম দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনি পরিস্থিতি নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, দেশে একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। নির্বাচনি অঙ্গন ও রাজনৈতিক দলগুলো কলুষিত হয়ে পড়েছে এবং এখনো অধিকাংশ প্রার্থী কালো টাকা ও পেশিশক্তি নির্ভর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।
নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। তার দাবি, শেখ হাসিনার চেয়েও নির্বাচন কমিশনের লোকজন বড় আওয়ামী লীগারে পরিণত হয়েছিল।
তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতির মাধ্যমে শেখ হাসিনা আজীবন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছিলেন। তার মতে, ১৯৯১ সালের নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মতো জুলাই অভ্যুত্থানকেও ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বক্তব্যে গণভোট নিয়েও তিনি বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
মতবিনিময় সভায় ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুজন ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়ক জয়ন্ত কর, জেলা ফ্যাসিলিটেটর আতিক সুমন, ম্যানেজার মেহেরুন নেসা। এ ছাড়া পলাশবাড়ী উপজেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রধান, সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষক জাহিদুল ইসলাম, সদস্য আলিউল ইসলাম বাদল, আব্দুল্লাহ আদিল নান্নু এবং সুজনের অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় সুধীজনরা সভায় অংশ নেন।
