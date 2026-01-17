নির্বাচনি প্রচারণার প্রথম দিন মৌলভীবাজারে জনসভা করবেন তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিন বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে মৌলভীবাজার জনসভা করবেন। ফলে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।
আগামী ২২ জানুয়ারি সিলেটে প্রথম জনসভার পর মৌলভীবাজারে দ্বিতীয় জনসভায় অংশ নেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মৌলভীবাজার সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের শেরপুরের আইনপুর মাঠে তিনি জনসভায় যোগ দেবেন। জনসভা ঘিরে ইতিমধ্যে বিএনপির নেতারা প্রস্তুতি সভা ও মাঠ পরিদর্শন করেন।
জনসভায় মৌলভীবাজার জেলার চারটি সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবেন দলের চেয়ারম্যান।
এদিকে দলের প্রধান নেতার আগমন উপলক্ষে জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। জনসভার প্রস্তুতি হিসেবে এরই মধ্যে জেলা বিএনপি, উপজেলা ও পৌর বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা এবং চারটি আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের অংশগ্রহণে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জনসভা কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হয়েছে।
মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফয়জুল করিম ময়ূন বলেন, বিএনপি চেয়ারম্যানের আগমন উপলক্ষে সবধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ নেওয়া হয়েছে।
তারেক রহমান হযরত শাহজালালের (রহ.) মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করবেন। তিনি সিলেট বিভাগের সিলেট আলিয়া মাদরাসা মাঠ, মৌলভীবাজার আইনপুর মাঠ ও হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় জনসভা করবেন।
